Il ricordo di Gianluca Vialli prima di Aprilia-Angri

Un minuto di silenzio prima del fischio d'inizio del match tra Aprilia e Angri in ricordo di Gianluca Vialli. L'ex attaccante, simbolo del calcio italiano con un passato glorioso alle spalle con le maglie di Sampdoria e Juventus, oltre che del Chelsea in Premier League, ci ha lasciati oggi all'età di 58 anni. Dal 2017 combatteva contro un tumore al pancreas che non gli aveva impedito di lavorare al fianco di Roberto Mancini nella Nazionale azzurra, con la quale l'11 luglio del 2021 ha alzato al cielo l'Europeo, proprio a Londra, dove da più di vent'anni viveva con la famiglia. Proprio prima della sfida di Serie D, valida per la 18esima giornata, le due società hanno ricordato Vialli con un minuto di silenzio, doveroso per chi come lui ha fatto la storia del calcio.