Aprilia di misura sull'Atletico Uri

L'Aprilia ottiene la prima vittoria stagionale. La squadra di mister Centioni aveva ben chiaro l'obiettivo contro l'Atletico Uri: centrare i 3 punti per recuperare la fiducia dopo la sconfitta all'esordio. La squadra pontina parte subito bene: all’8’ grande imbucata di Pezone per Laghigna ma pochi minuti dopo sono gli ospiti a provarci con Aloia e Ravot. Al 31’ perfetto lancio in profondità di Grossi per Laghigna che viene steso in area: l'arbitro assegna il penalty. Sul dischetto va proprio Laghigna che si fa ipnotizzare da Gagliardi e sbaglia, ma si fa perdonare poco dopo. Al 38’ sempre Laghigna passa in mezzo a tre difensori ospiti e da terra mette in rete la palla dell'1 a 0. Alla ripresa clamorosa occasione per l’Aprilia prima con Capuano e poi con Laghigna: salva un miracolo di Gagliardi che devia in corner. Nei minuti seguenti ancora pericolosa la squadra di Centioni con Murgia, ma il raddoppio non arriva. Nel finale l’Aprilia la gestisce, portando a casa 3 punti di misura.

APRILIA - ATLETICO URI 1-0

MARCATORE Laghigna 38’pt (AP)

APRILIA Siani, Adamo, Del Duca, Zanchetta (30’st Carboni), Pezone (28’st Pedone), Laghigna (43’st Ceka), Murgia (37’st Chrisantus), Grossi, Capuano (18’st Bernardini), Corelli, Mannucci PANCHINA Silvestrini, Fatta, Battisti, Sammartino ALLENATORE Centioni

ATLETICO URI Gagliardi, Ravot, Fadda (24’st Scuderi), Fusco (15’st Ghiani), Fancellu, Jah, Masia (20’st Vinci), Piga (37’st Scanu), Demarcus, Melis, Aloia PANCHINA Atzeni, Brizzi, Delizos, Di Paolo, Mari ALLENATORE Paba

ARBITRO Mangani di Arezzo