Aprilia, Battisti: "Mariotti ha riacceso la fiamma che si stava spegnendo"

Stefano Battisti, difensore classe 2000 dell'Aprilia, ha parlato della svolta che il club ha vissuto con l'arrivo di Marco Mariotti in panchina, dopo un inizio di stagione complicato con una sola vittoria in dodici sfide:

“L’inizio di campionato è stato difficile, abbiamo avuto moltissimi problemi e ostacoli ma c’era qualcosa sicuramente che non andava soprattutto dentro noi stessi. Sicuramente l’arrivo di mister Marco Mariotti e del suo staff super preparato ha fatto in modo di riuscire ad alimentare quella fiamma che si stava lentamente spegnendo dentro ognuno di noi. Non è stato facile ma ci siamo veramente guardati in faccia ed abbiamo capito che solo attraverso il serio e duro lavoro avremmo potuto cambiare rotta e siamo successivamente stati anche aiutati dai risultati ottenuti a nostro favore”.