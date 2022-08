Aprilia, Centioni è il nuovo allenatore

Dopo aver interrotto anzitempo il rapporto professionale con Olivera, rimasto alla guida del club per solamente poche settimane, l'Aprilia ha annunciato di aver affidato la panchina a David Centioni, che esordirà domenica 28 agosto in Coppa Italia contro il Roma City. Il nuovo tecnico avrà al suo fianco Stefano Cristalli, viceallenatore, Salvatore Comitogianni nel ruolo di preparatore atletico e Benedetto Compagnone come preparatore dei portieri.

Il comunicato del club

"L’Aprilia, in vista dell’esordio stagionale previsto per questa domenica 28 agosto alle ore 16 in Coppa Italia nel match al Quinto Ricci contro il Roma City, comunica ufficialmente di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a mister David Centioni. Ecco il nuovo staff tecnico per la stagione 2022/2023:

- David Centioni (allenatore)

- Stefano Cristalli (allenatore in seconda)

- Salvatore Comitogianni (preparatore atletico)

- Benedetto Compagnone (preparatore dei portieri)

Nel dare il benvenuto alle nuove figure ufficializzate, la Società augura loro buon lavoro".