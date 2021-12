Aprilia femminile, Calabresi: "Impatto positivo, continuiamo così"

Dall'arrivo di Fabio Calabresi sulla panchina dell'Aprilia Femminile, il club ha conquistato 3 vittorie consecutive in altrettante gare di campionato. Un impatto importantissimo che ha permesso al club pontino di raggiungere il quinto posto in classifica in Serie C Femminile. Il tecnico, subentrato a Luigi Colantuoni, ha fatto il punto sulla pagina ufficiale della società:

“Sicuramente quando Paolo Arcivieri mi ha chiamato tre settimane fa mi ha lasciato sconcertato perché ho fatto tanti anni di calcio maschile e il calcio femminile ce l'avevo in testa da tanto tempo, non mi è parso vero. Ero in trattativa con un paio di squadre, una di prima squadra e un Under 19, ma ho lasciato perdere perché ho detto subito sì all’Aprilia. L'impatto è stato, per quanto riguarda i risultati, positivissimo perché abbiamo fatto tre partite e tre vittorie, io mi sono preso come riferimento il Matera, sono arrivato che ci stava +8 e adesso stiamo sopra dopo tre partite quindi direi molto bene. Va abbastanza bene anche con le ragazze, mi hanno accettato subito, per non parlare della società che ha un'organizzazione fuori dal comune. Per ora abbiamo chiuso l'anno con queste tre partite e tanti infortuni, speriamo di cominciare quello nuovo con qualche recupero. Mi aspetto sicuramente altri miglioramenti perché ci stanno le potenzialità per crescere ancora di più, mi aspetto di riprendere come abbiamo lasciato. Ripeto che sotto il profilo tecnico non posso che essere contento, lo staff tecnico è di alto livello quindi sono super soddisfatto, andiamo avanti così augurandoci un grande 2022 insieme”.