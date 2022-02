Aprilia-Gladiator 0-3: ancora una sconfitta

Perde ancora l'Aprilia. Anche nel recupero della 18esima giornata, i pontini escono sconfitti. A passare sul campo del Ricci è infatti il Gladiator, che si avvicina così in maniera importante alla zona salvezza. I ragazzi di Galluzzo, invece, incassano un'altra sconfitta in un periodo in cui non riescono davvero più a vincere. Tante, infatti, le sconfitte consecutive: ben 5. Nell'ultimo turno, poi, un pareggio contro contro l'Afragolese, mentre oggi nel recupero del 18esimo turno un nuovo ko.

APRILIA CALCIO-GLADIATOR 0-3

MARCATORI: 32’ pt Caruso, 45’ pt Varela rig.

APRILIA: Salvati, Rosania, Succi, Pollace, Falasca, Bernardini, Pezone, Wilson Cruz, Njambe, Talamonti, Vasco.

All. Galluzzo.

GLADIATOR: De Luca, Arcidiacono, Cassaro, Caruso, Puca, Tomi, Varela, Marin, Mistretta, Panaioli, Mattiolo.

All. Grimaldi.