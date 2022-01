Aprilia, il ritorno in campo si avvicina: mercoledì sfida al Nuova Florida

Rinvii, posticipi, spostamenti. Da più di un mese l'Aprilia Calcio vede rinviare di continuo varie sfide, tra cui quella contro il Nuova Florida. La gara, inizialmente in programma per il 19 dicembre 2021, era stata rinviata per cause di forza maggiore su richiesta del club ospite. Il match è stato ora riprogrammato per il 26 gennaio alle ore 14.30. Mercoledì, la squadra di Galluzzo, scenderà dunque in campo per quella che sarà la prima gara del 2022. L'obiettivo per il club pontino è chiarissimo: dopo aver perso qualche posizione nelle ultime giornate, a causa di qualche sconfitta inaspettata e immeritata, l'Aprilia vuole riprendersi la vetta del Girone G di Serie D, occupata fino a qualche settimana fa. Obiettivo non semplice, visto il livello delle avversarie, ma sicuramente alla portata di coach Galluzzo e dei suoi ragazzi.