Aprilia in campo: "Episodi di violenza non saranno tollerati"

Quando il calcio supera il campo e approda sugli spalti, spesso si assiste a episodi che poco hanno a che fare con lo sport. Violenza, inciviltà, accuse e molto altro sono sempre più spesso all'ordine del giorno in ogni categoria. Proprio per questo, l'Aprilia Calcio ha voluto diramare un comunicato nel quale condanna determinati comportamenti:

"Negli ultimi tempi assistiamo ad una preoccupante spirale di eventi che vedono protagonisti in negativo alcuni genitori, alcuni atleti ed alcuni addetti ai lavori. I video che immortalano questo fronteggiarsi incivile e troppo spesso manesco, hanno invaso ormai la rete e tutti i social network. Purtroppo anche la nostra Società è stata vittima di questi, seppure sporadici, deprecabili ed inaccettabili episodi. Per questa ragione la Società intende prendere una posizione molto chiara ed assai ferma riguardo tale sconvolgente escalation. Tutti coloro, genitori, atleti e addetti ai lavori, che, per qualsiasi ragione - posto che ve siano - si renderanno protagonisti di qualsivoglia episodio di violenza, fisica e verbale, saranno immediatamente allontanati e, qualora la Società lo ritenesse necessario, denunciati alle forze di pubblica sicurezza. I valori dello sport, l'educazione e, nondimeno, l'immagine della Società saranno sempre considerati preminenti e pregnanti di fronte a qualsiasi logica di mero risultato calcistico. Il Presidente".