Aprilia, un primato nel Girone G: il dato

Aprilia al comando di una particolare classifica relativa alla Serie D, Girone G. Dopo aver a lungo comandato il gruppo in vetta alla classifica, nelle ultime sfide - ormai risalenti a dicembre - il club di Galluzzo ha perso punti per strada e così anche il primo posto, che comunque resta alla portata. In attesa di tornare in campo e di disputare i recuperi delle tante sfide rinviate, la squadra pontina può godere di un primato: è il club che porta più calciatori a segno. Sono ben 12, infatti, i diversi marcatori, come analizzato da 'Notiziariocalcio'. Chiude il Sassari.

Girone G



Aprilia 12

Torres 10

Giugliano 10

Muravera 10

Ostiamare 9

Arzachena 9

Vis Artena 9

Lanusei 9

Real Monterotondo 9

Cynthialbalonga 8

Insieme Formia 8

Cassino 7

Atletico Uri 7

Gladiator 6

Afragolese 6

TN Florida 6

Carbonia 5

Sassari Latte Dolce 4