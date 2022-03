Aprilia Calcio, nuovi responsabili per l'attività di base

Arrivano novità importanti per la Scuola Calcio Aprilia dalla stagione 2022/2023: il club ha annunciato i nuovi responsabili dell'attività di base, i fratelli Caporaletti e Massimiliano Serpietri. La nota ufficiale della società:

"L’Aprilia è lieta di annunciare una grande novità in vista della prossima stagione 2022/2023 perché è ufficiale l’accordo raggiunto con Alessio Caporaletti, Marco Caporaletti e Massimiliano Serpietri per la gestione a 360 gradi della scuola calcio.

Tre docenti Coerver Coaching oltre che soci fondatori dell’Associazione “Individual Soccer Project” che si occupa di formazione calcistica in ambito giovanile, nel presentarsi in vista del prossimo anno ci tengono a fare un ringraziamento speciale: “Ringraziamo di cuore Antonio Pezone per la sua disponibilità e per la fiducia che ha riposto nei nostri confronti, è un imprenditore che ha dedicato tempo e risorse al mondo del calcio ma abbiamo potuto apprezzarne anche le grandi doti umane. Siamo davvero orgogliosi di quest’accordo con cui abbiamo intenzione di rilanciare la scuola calcio a 360 gradi collaborando a stretto contatto con Ripa ed Angelocore che si occuperanno di agonistica. Vogliamo che la scuola calcio sia il fiore all’occhiello per la zona e per tutto il Lazio. E’ un onore per noi, dopo aver collaborato già a Tor San Lorenzo quest’anno, poter allargare il discorso a tutta la scuola calcio anche alla Pineta dei Liberti e siamo pronti ad organizzare già in primavera qualche torneo che possa coinvolgere tutti i bambini che vorranno partecipare”.

Un lavoro che partirà da una base già esistente che si cercherà di migliorare e di strutturare in modo più organizzato: “Partiremo da una base già solida, per il lavoro svolto con gli attuali collaboratori della scuola calcio già in essere. Il nostro compito sarà quello di dare continuità a questo lavoro e perfezionarlo attraverso la nostra metodologia di lavoro. Sarà importante affiancare tutti i formatori che stanno già lavorando nella scuola calcio ed aiutarli per dare un’offerta sportiva sempre migliore ai nostri tesserati”.