Aprilia, rinforzo in attacco: arriva Çani

Dopo le rivoluzioni in società, l'Aprilia si rinforza anche nella rosa. Il club ha annunciato l'arrivo dell'attaccante Çani, classe 1989 che ha giocato tanti anni tra Serie C e Serie B. La nota ufficiale:

"L’Aprilia è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo con l’attaccante classe 1989 Edgar Çani, che arriva dopo aver maturato in questi anni tanta esperienza nei campionati professionistici. Çani, a 33 anni, ha militato nell’ultima parte di stagione in Sardegna alla Torres oltre ad aver giocato con in Serie C con Vibonese e Pescara, in Serie B con le maglie di Pisa, Catania, Bari, Carpi, Modena, Piacenza, Padova, Ascoli in aggiunta a qualche presenza in Serie A con Palermo e Catania. Ha maturato esperienze anche all’estero con Leeds, Polonia Varsavia e Partizani Tirana".