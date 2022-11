Aprilia, il Cassino passa di misura

Notte profonda in casa Aprilia. Nonostante la rivoluzione societaria e il cambio in panchina, la squadra pontina non riesce a cambiare marcia. Dopo la sconfitta contro la Lupa Frascati, arriva anche un ko nel derby contro il Cassino. A beffare il club guidato da Mariotti, una rete al 92' di D'Alessandris. Un ko che condanna ancora l'Aprilia, che non riesce a vincere: da inizio stagione, in 11 gare giocate, è stata infatti solamente una la vittoria e soltanto due i pareggi, mentre ben otto le sconfitte. Con 5 punti, il club pontino è ultimo in classifica.