Aprilia, Centioni: "Dobbiamo migliorare in rifinitura"

Dopo la sconfitta contro il Roma City in Coppa Italia, Centioni, tecnico dell'Aprilia, ha parlato della prestazione dei suoi ai microfoni del club: "Nel primo tempo l'equilibrio è stato mosso da un rigore un po' così, un fallo di mano su un rimpallo. Complessivamente abbiamo creato abbastanza. Dobbiamo migliorare in rifinitura. Ci ha penalizzato un po' il campo che era molto pesante e non favoriva le giocate in velocità rasoterra. Nel secondo tempo siamo riusciti a pareggiarla ma purtroppo un errore ci ha rimandato sotto. Loro si sono tirati dietro e non siamo riusciti a risollevare le sorti della gara. La squadra ha corso, dobbiamo solo stare tranquilli e lavorare. Chiaro che stiamo commentando una sconfitta ma sono soddisfatto".

Il 4 settembre, per il club pontino, ci sarà l'esordio in campionato. Il tecnico ha dichiarato: "Il nostro cammino comincia adesso in campionato. La Coppa Italia ci serviva come rodaggio. Stiamo lavorando molto dal punto di vista atletico cercando anche di recuperare gli infortunati. I ragazzi possono star tranquilli, il lavoro sul campo si vede. Andiamo ad Angri, una trasferta difficile ma la prepareremo bene con la giusta cattiveria".