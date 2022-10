Aprilia, addio a Centioni: non è più l'allenatore

Rivoluzione in casa Aprilia dopo la dura sconfitta contro la COS Sarrabus. Il club ha annunciato l'addio di Centioni: il tecnico saluta di comune accordo con la società. La nota: "L’Aprilia comunica ufficialmente che, di comune accordo, si sono divise le strade con mister David Centioni che non è più l’allenatore della prima squadra. La Società ci tiene a fare un grande in bocca al lupo al tecnico per il futuro calcistico augurandogli le migliori fortune umane e professionali".