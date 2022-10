Aprilia, Centioni: "Avremmo meritato almeno il pari"

Dopo la sconfitta con l'Ilvamaddalena, Centioni, tecnico dell'Aprilia, ha commentato la prestazione dei suoi: "Il primo tempo meglio loro, il secondo meglio noi. Abbiamo preso gol al 45' di una partita equilibrata. Loro avevano messo qualcosina in più a livello di combattività in mezzo al campo ma senza creare niente. Poi c'è stato questo gol all'ultimo minuto. Abbiamo cambiato qualcosa e le cose sono andate molto meglio, avendo qualcosa occasione clamorosa più il rigore, sbagliato. Peccato perché la squadra avrebbe meritato di portare almeno la partita in equilibrio".