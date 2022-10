Aprilia nel caos: dopo Pezone, anche Angelocore e Ripa dicono addio

Dopo le dimissioni di Pezone come presidente e patron dell'Aprilia, anche Angelocore e Ripa hanno annunciato la volontà di dire addio al club. A comunicarlo è stata la stessa società con una nota ufficiale, nella quale si legge: "L’Aprilia comunica ufficialmente di aver ricevuto, in forma scritta tramite messaggio, le dimissioni del Direttore Generale Marco Angelocore e del Responsabile del Settore Giovanile Luca Ripa e, nel prenderne atto, accetta la decisione presa da entrambi nel rimettere il loro mandato. La Società ringrazia i due dirigenti per l’operato svolto augurando loro le migliori fortune umane e professionali".