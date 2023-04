Aprilia, il ds Pagliaroli: "Ad Artena andremo per cercare un miracolo"

Al termine di Aprilia-Casertana, finita 4-1, la squadra pontina è ancora viva e può ancora sperare nei playout. Il ds Enrico Pagliaroli, ai microfoni del club, ha parlato così:

"Abbiamo dimostrato che siamo ancora vivi e ci giocheremo la permanenza in questo campionato sperando che alcuni risultati vadano a nostro favore. C'è rammarico perché abbiamo dimostrato sul campo di non meritare quest'ultimo posto. Domenica andiamo vivi e concentrati ad Artena per cercare di centrare questo miracolo".

"Fino a che ci sono ancora 90 minuti ce la giochiamo. Se poi il campo dirà che dobbiamo retrocedere, lo faremo con onore. Andiamo a giocarci questa partita e poi vediamo che succede. La salvezza sembra quasi impossibile ma a volte nel calcio le cose impossibili riescono".