Aprilia, Pagliaroli: "Lavoriamo sulla testa dei ragazzi"

L'Aprilia ha annunciato l'arrivo di Enrico Pagliaroli come nuovo ds dopo l'addio di Stigi. Ecco le prime parole del nuovo direttore sportivo: “Ringrazio il Presidente Pezone dell’opportunità che mi sta dando. Dopo la vittoria dell’anno scorso con la Tivoli e la conquista sul campo della Serie D, mi sono visto diverse gare della categoria in questa fase iniziale di stagione. Sono molto contento ed affronto questa nuova sfida con tanto entusiasmo, che cercherò di trasmettere a tutto il gruppo. Credo sia stato fatto un buon lavoro fin qui da mister Centioni e dallo staff, credo che la squadra non meriti l’attuale classifica in campionato. Credo ci sia da lavorare sulla testa dei ragazzi dando loro la maggior fiducia possibile e cercando di ottenere risultati positivi nelle prossime gare che ci attendono. Già domenica è stata offerta un’ottima prova in casa della Palmese dove l’Aprilia avrebbe meritato sicuramente più punti”.