Aprilia, Laghigna: "Torno con voglia e determinazione. Olivera..."

Erik Laghigna torna all'Aprilia, dopo aver passato un anno al Nettuno e aver segnato 24 reti. Ecco le prime parole dell'attaccante dopo il comunicato ufficiale: “L’anno scorso non avrei mai abbandonato questa società perché mi ero trovato veramente bene ma ci furono questioni lavorative dietro al mio arrivederci. Torno ora e voglio ricominciare con lo stesso spirito e la stessa determinazione perché sono sicuro che con il nuovo mister Ruben Olivera posso fare ancora meglio degli anni passati perché per me nessuno più di lui può insegnarci cose nuove avendo fatto calcio ad altissimi livelli per tanto tempo. Con il Presidente Pezone mi ero lasciato alla grande con tanta stima reciproca ed infatti appena ha saputo che andavo via da Nettuno ci siamo sentiti di nuovo e di questo sono felice perché vuol dire che ho lasciato un segno positivo ad Aprilia. Non vedo l’ora di cominciare questa nuova stagione e pensare solo al calcio, sul mister dico che Ruben già da giocatore era un allenatore in campo visto che ci guidava spesso in mezzo al campo. Forza Aprilia!”.