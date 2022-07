Aprilia, torna Erik Laghigna: il comunicato ufficiale

Grande ritorno in casa Aprilia. Il club ha ufficializzato l'acquisto di Erik Laghigna, che lo scorso anno si era accasato al Nettuno. Si tratta del secondo ritorno da parte dell'attaccante, che per la prima volta aveva vestito la maglia delle Rondini nel 2010, tornando nella seconda parte della stagione 2020/2021. La nota ufficiale del club:

"L’Aprilia e? lieta di annunciare di aver trovato l’accordo per la stagione 2022/2023 con l’attaccante classe 1993 Erik Laghigna. Si tratta del secondo ritorno da parte della punta che aveva già militato in D nella seconda parte della stagione 2020/2021 realizzando 5 reti e in Serie C2 12 anni fa nel 2010 con la maglia dell’Aprilia oltre ad aver avuto esperienze in D con il Città di Marino con cui vinse anche uno scudetto Juniores segnando in finale contro la Caratese. Ha vestito, nel corso della sua carriera, anche le maglie di Anzio, Nettuno, Falasche, Cedial Lido dei Pini, Pomezia e Vis Artena, con cui ha conquistato la promozione in D nel 2018".