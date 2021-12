Aprilia Femminile-Matera 1-0: Bedin regala 3 punti

Serie C femminile Girone C

Vince anche l'Aprilia femminile. Il club pontino, oggi in campo contro il Match Point Matera al Marina di Ardea, ha battuto le avversarie con il risultato di 1 a 0. In gol Bedin. Tre punti importanti contro un avversario più avanti in classifica: le ragazze pugliesi occupavano, prima del match, il quinto posto con 18 punti in 8 partite. Una vittoria pesante, dunque, che proietta le ragazze di mister Colantuoni al settimo posto in classifica, con 14 punti in 9 gare giocate.

MARCATRICE: Bedin

ARBITRO: Ursini di Pescara

ASSISTENTI: Raganelli e Cristofani di Roma