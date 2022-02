Serie C femminile, nuova sconfitta per l'Aprilia contro la Rever Roma

Dopo un periodo particolarmente positivo, arriva la seconda sconfitta consecutiva per l'Aprilia femminile in Serie C. Nella scorsa giornata, le biancazzurre erano uscite con 0 punti e un doloroso 6 a 0 contro la Res Roma. Punteggio più clemente, invece, quello del recupero della 12esima giornata, che ha visto le ragazze di Calabresi perdere 2 a 0 contro la Rever Roma. In gol Fiorella e Giacobbi.

Si tratta del secondo ko consecutivo nel 2022, dopo una fine 2021 davvero positiva con 4 risultati utili consecutivi, di cui 3 vittorie (ottenute dopo l'arrivo del nuovo tecnico). Un doppio stop che sicuramente fa male ma che non deve demoralizzare: il tempo per tornare a far bene c'è, il campionato è ancora lungo e la squadra di Calabresi ha le possibilità di far meglio.