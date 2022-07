Regolanti torna a giocare e sceglie l'Aprilia

La rosa dell'Aprilia si arricchisce con l'arrivo di Giuliano Regolanti, che dopo uno stop durato alcune stagioni sceglie di tornare a giocare e lo fa con l'Aprilia. Il classe 1994 ha scelto proprio il club pontino e Olivera per tornare ad indossare gli scarpini: era fermo dal 2019. Il comunicato del club:

"Nel giorno del suo compleanno numero 28, Giuliano Regolanti decide ufficialmente di tornare in campo dopo un periodo di stop durato un paio di stagioni con la voglia di dimostrare ancora qualcosa di importante. Trovato l’accordo con l’Aprilia per la stagione 2022/2023, il bomber classe 1994 si è messo subito a disposizione di mister Ruben Olivera per questo ritiro estivo ed è pronto a fare quello che ha sempre fatto nei suoi anni di carriera: gonfiare la rete. Tante esperienze nel professionismo per lui tra Serie C (Arezzo, Paganese, Prato, Matera, Gubbio) e Serie B (Latina) con due anni di Serie D in cui ha militato con Fondi e Montegiorgio. Poi la decisione di smettere nel 2019 ed ora la scintilla tornata con l’Aprilia".