Aprilia-Insieme Formia 2-3: derby a Starita!

Anticipo della 25esima giornata di Serie D girone G tra Aprilia e Insieme Formia. Il derby pontino a sorpresa va alla squadra guidata da Luca Starita, che passa in vantaggio al 34' con Simonetti. Bastano solo due minuti all'attaccante per firmare il raddoppio e portare i suoi avanti di due gol. Al 59' arriva poi il tris, con Camilli, su rigore. Una gara che sembrava messa ormai in archivio rischia però di complicarsi inutilmente sul finale. All'87' l'arbitro concede un penalty ai padroni di casa: sul dischetto va Vasco, che accorcia le distanze. Al 90' ancora paura per la squadra di Starita, con Ferretti che sbaglia e mette a segno un autogol che porta l'Aprilia ad un solo gol di distanza dal pareggio. Minuti concitati, con la squadra ospite che prova a difendere il vantaggio, riuscendoci: finisce dunque 2 a 3. L'Insieme Formia sale a 17 in classifica e respira: i 3 punti non bastano però per uscire dalla zona retrocessione.

APRILIA-INSIEME FORMIA 2-3

MARCATORI: 34' Simonetti (IF), 36' Simonetti (IF), 59' Camilli rig (IF), 87' Vasco rig (A), 90' Ferretti autogol (A)