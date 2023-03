Murgia apre, D’Angelo pareggia: l'Aprilia porta a casa un 1-1 con la Lupa Frascati

Un pareggio per l’Aprilia nella 27esima giornata di Serie D. Al Quinto Ricci arriva la Lupa Frascati e i padroni di casa partono bene, con la progressione palla al piede di Pezone al 12', che salta in velocità Frosali ma non riesce a crossare verso la porta avversaria. Al 14’ la Lupa Frascati sfiora il vantaggio: Silvestrini è bravo a respingere su Sabelli e un successivo tap-in finisce sopra la traversa. Al 33’ ci prova di testa Armini ma la palla finisce al lato. Ad inizio ripresa l'Aprilia è pericolosa con un tiro cross di Ceka: la difesa della Lupa allontana all’ultimo. Nel secondo tempo, al 3’ l'Aprilia passa in vantaggio con Murgia che, direttamente da calcio d’angolo, beffa Casagrande. Al 19', sugli sviluppi di una punizione, la Lupa Frascati libera al tiro D’Angelo, che la mette in porta alle spalle di Silvestrini. Al 36’ l'Aprilia sfiora il nuovo vantaggio con Capuano ma Casagrande sfodera una gran parata. Al 40’ ottimo ancora Silvestrini sulla conclusione ravvicinata di Persano. Tra le due formazioni termina dunque 1 a 1.

APRILIA - LUPA FRASCATI 1-1

APRILIA Silvestrini, Del Duca, Pezone (12’st Capuano), Gjuci, Murgia, Ceka (20’st Bordi), Battisti, Grossi, Innocenti (34’st Zanchetta), Corelli, Paoloni PANCHINA Siani, Seccafien, Bernardini, Pedone, Sebastianelli, Marianelli ALLENATORE Mariotti

LUPA FRASCATI Casagrande, Frosali, Avellini, Giannetti, Sabelli, Ferraro (15’st Marras), Traditi (15’st Persano), Senesi (42’st Heatley), Gemmi, Armini (15’st Rufo), D’Angelo (42’st Pompili) PANCHINA Palmieri, Sabatini, Panella, Ruggeri ALLENATORE Chiappara

MARCATORI Murgia 3’st (A), D’Angelo 19’st (L)

ARBITRO Martini di Valdarno

ASSISTENTI Cafisi di Nocera Inferiore, Mazza di Reggio Calabria