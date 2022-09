Aprilia, top player in attacco: c'è Chrisantus

Un pezzo da 90 per l'attacco dell'Aprilia. Il club ha annunicato di aver ingaggiato Macauley Chrisantus, classe 1990 con un passato in campionati importanti come la Bundesliga, dove ha giocato con l'Amburgo, ma anche in Serie B spagnola dove ha vestito la maglia del Las Palmas. Esperienze di livello anche in Grecia e Finlandia. Il comunicato ufficiale:

"L’Aprilia è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo per la stagione 2022/2023 con l’attaccante nigeriano classe 1990 Macauley Chrisantus. Si tratta di un vero e proprio colpo di mercato nel reparto offensivo di mister David Centioni con la punta che sarà già a disposizione del tecnico per la trasferta di Angri. Dopo aver vinto il campionato del mondo U17 con la Nigeria risultando capocannoniere della manifestazione, Chrisantus è approdato in Bundesliga giocando con Amburgo e Karlsruher. Successivamente ha militato con Las Palmas in Serie B Spagnola, Aek Atene, Sivasspor in Turchia, collezionando diverse esperienze internazionali con la vittoria anche nel 2018 del campionato Finlandese con l'Helsinki".