Aprilia, Mannucci e Bianchi rinnovano

Non si ferma il mercato dell'Aprilia. Dopo aver annunciato i tanti colpi in entrata, il club ha rivolto l'attenzione anche ai giocatori già in rosa, prolungando i contratti del difensore Tommaso Mannucci e del centrocampista Giuseppe Bianchi. I due giovani, rispettivamente classe 1999 e 2002, rimarranno in rosa anche nella stagione 2022/2023.

"L’Aprilia è lieta di annunciare di aver rinnovato gli accordi per la stagione 2022/2023 con il difensore classe 1999 Tommaso Mannucci e con il centrocampista classe 2002 Giuseppe Bianchi".