Aprilia, dalla Roma arriva Marsili

L’Aprilia ha annunciato di aver trovato l’accordo con l’estremo difensore classe 2003 Mattia Marsili. Dopo l'esperienza con la Roma negli ultimi 7 anni, fino alla Primavera, il giovane portiere è pronto per vivere un'esperienza al Quinto Ricci.

Queste le prime parole da giocatore delle Rondini: “Durante queste prime settimane di ritiro ho conosciuto una squadra che è andata ben oltre le mie aspettative, piena di qualità e di talento. Sono contento di essere arrivato qui dopo la mia esperienza alla Roma in cui ho militato in tutto il settore giovanile giallorosso fino ad arrivare nella Primavera. Riparto da qui, dall’Aprilia che fin dal primo giorno ha riposto in me tranquillità e fiducia, spero di ripagare la possibilità che mi è stata data rimettendomi in gioco in questo campionato importante”.