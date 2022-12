Aprilia, ufficiali tre nuovi acquisti

Dopo essere tornato alla vittoria, l'Aprilia mette a segno anche alcuni colpi di mercato per vivere una seconda parte di stagione da protagonista. Il club pontino ha annunciato l'arrivo di Alessandro Marianelli, esterno classe 2001, del centrocampista classe 1996 Andrea Riccucci e dell'attaccante classe 1998 Ador Gjuci. Il comunicato ufficiale:

"L’Aprilia è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo per la stagione 2022/2023 con l’esterno classe 2001 Alessandro Marianelli (che ha già esordito nel finale del match casalingo contro il Pomezia), con il centrocampista classe 1996 Andrea Riccucci e con l’attaccante classe 1998 Ador Gjuci.

Alessandro Marianelli è un terzino scuola Tor Tre Teste che, nonostante la giovane età, ha già collezionato 95 presenze in Serie D vestendo in carriera le maglie di Vastese, Viterbese, Atletico Terme Fiuggi, Acireale e Vis Artena.

Andrea Riccucci è un centrocampista di grande qualità che può contare 80 presenze con la maglia del Trastevere (condite da 5 gol e 7 assist), 41 con il Real Monterotondo Scalo (4 gol ed 8 assist) oltre ad aver militato con Virtus Lanciano, Cynthialbalonga, Chieti e Montespaccato.

Ador Gjuci è un attaccante classe 1998 in arrivo dal Matera in D che ritrova mister Marco Mariotti dopo averlo già avuto più volte in carriera. Dopo essere cresciuto nelle giovanili di Reggina e Torino, Gjuci ha giocato con Akragas, Monterosi, Fano, Torres e Carbonia".