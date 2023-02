Aprilia, rinforzi in difesa: arrivano i giovanissimi Paoloni e Alberti

Dopo l'arrivo di Sebastianelli, che ha già esordito - con gol - contro il Sorrento, l'Aprilia annuncia altri due acquisti. Le ultime novità di calciomercato sono due giovanissimi: un classe 2003 e un classe 2005, subito a disposizione di mister Mariotti. Come si legge nel comunicato, si tratta di "Altri due innesti nel pacchetto Under con le ufficialità di due difensori: il classe 2003 Federico Paoloni (in arrivo dal Gelbison dopo aver militato nelle giovanili con Lazio, Fiorentina, Genoa e Vicenza) e il classe 2005 Mathias Alberti (esperienze con Savio e Fermana prima di approdare al Quinto Ricci)".