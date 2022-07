Morales: "Torno all'Aprilia per ricavarmi uno spazio in prima squadra"

La rosa dell'Aprilia si arricchisce di un altro giocatore importante tra centrocampo ed attacco: Samuel Morales. Il classe 2004, vecchia conoscenza del club pontino, torna tra le Rondini dopo aver vestito le maglie di Roma, Ostiamare, Nuova Tor Tre Teste e lo scorso anno Arezzo.

Le sue prime parole: “Questa nuova esperienza con l'Aprilia in prima squadra sarà interessante, entrerò a far parte del mondo dei ‘grandi’ e non più delle giovanili. Ho conosciuto il gruppo in questi giorni ed è un bel gruppo. Durante questo ritiro stiamo lavorando duro e con intelligenza per prepararci al meglio per l'inizio stagione. Quest'anno mi esprimerò al meglio e mostrerò le mie capacità, per riuscire a soddisfare le esigenze del mister e del gruppo, in modo da potermi ricavare uno spazio all'interno della squadra”.