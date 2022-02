Aprilia-Muravera 2-3: quarta sconfitta consecutiva

Momento difficile per l'Aprilia, che contro il Muravera subisce la quarta sconfitta consecutiva. Al Quinto Ricci, per il recupero della 17esima giornata, la squadra di mister Galluzzo cade dopo aver perso le ultime 3 contro Nuova Florida, Torres ed Arzachena. La gara inizia bene per i pontini: al 5’ splendida azione offensiva tra Njambe, Cruz e Succi. Al 12’ nuova chance con Bernardini, che è bravo a liberarsi sulla destra e a crossare in mezzo per Mbaye che colpisce la traversa di testa. Al 19’ tentativo da fuori area di Falasca, con la palla di poco a lato. Al 27’ ancora Njambe protagonista: il giocatore cade in area e l’arbitro assegna il calcio di rigore per l’Aprilia. Sul dischetto va Lorenzo Vasco, che non sbaglia. Al 44’ arriva il pari ospite con Mereu che insacca da posizione ravvicinata. La prima frazione di gioco si chiude sull'1-1.

All'11’ del secondo tempo, Loi cade in area e l’arbitro fischia il calcio di rigore: ci pensa Floris a siglare il 2-1 ospite. Al 15’ cross di Bernardini per Njambe, con un colpo di testa che finisce alto sopra la traversa. Al 19' arriva il nuovo pareggio con Vasco. Al 25’ Cruz fallisce al volo un’occasione clamorosa da pochi metri. Al 37’ arriva il secondo rigore a favore dei sardi: calcio di punizione battuto in area dal Muravera con l’arbitro che vede un fallo in area. Sul dischetto si presenta Demontis che sigla la rete del 3-2 ospite.

APRILIA - MURAVERA 2-3

APRILIA: Zappalà, Succi, Pollace (13’st Milani), Falasca (40’st Ceka), Bernardini, Cruz, Njambe, Mbaye (16’st De Crescenzo), Corelli, Vasco PANCHINA Salvati, Pezone, Santarelli, Bianchi, Proia, Talamonti ALLENATORE Galluzzo

MURAVERA: Floris G., Loi, Vignati (24’pt Mileto), Moi, Arvia, Demontis (47’st Cadau), Mereu (32’st Bregasi), Del Gaudio (32’st Piroddi), Satta, Floris M. (41’st Nurchi), Derbali PANCHINA Oliva, Mancosu, Grella, Moran Blanco ALLENATORE Loi

MARCATORI: Vasco rig. 27’pt, 19’st (A), Mereu 44’pt (M), Floris M. rig. 11’st (M), Demontis rig. 37’st (M)

ARBITRO: Allegretta di Molfetta

ASSISTENTI: Chianese di Napoli, Di Meglio di Napoli