Aprilia-Muravera rinviata a data da destinarsi

Ancora un rinvio per l'Aprilia. Il club di Serie D Girone C non scenderà in campo per la prima partita dell'anno neppure il 23 gennaio 2022, data fissata per la ripresa delle attività sportive dopo lo stop deciso dalla LND. Il club avversario, il Muravera, ha infatti inoltrato richiesta di rinvio, accolta dalla Lega Nazionale Dilettanti. La sfida valida per la 17esima giornata di campionato è dunque rinviata a data da destinarsi.

Il comunicato: "La Lega Nazionale Dilettanti comunica che, a seguito della richiesta inoltrata dalla Società Muravera, per cause di forza maggiore, la gara Aprilia - Muravera, in programma domenica 23 gennaio 2022 e valida come 17ª giornata del girone G del Campionato di Serie D 2021/2022, è rinviata a data da destinarsi".