Rogazzo dopo Nola-Aprilia: "Purtroppo la palla non è entrata"

Al termine della sfida della sesta giornata di Serie D tra Nola e Aprilia, mister Antonio Rogazzo ha commentato il risultato con un pizzico di rammarico: “Abbiamo fatto un’ottima partita ma purtroppo la palla non è entrata. Come già successo in altre gare, creiamo tantissimo ma non riusciamo a capitalizzare e raccogliamo meno di quel che seminiamo. So che i tifosi vorrebbero sempre il risultato migliore in ogni gara ma anche noi entriamo in campo sempre per imporre il nostro gioco e lo facciamo. Oggi, probabilmente con i tifosi sugli spalti potevamo avere una spinta in più. In ogni caso siamo sereni, la direzione è quella giusta“.