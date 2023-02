Aprilia, ko in rimonta: il Nola passa con due rigori

Sconfitta casalinga per l’Aprilia al Quinto Ricci. Contro il Nola, complice una direzione di gara discutibile, gli uomini di Mariotti escono sconfitti 3 a 1. Comincia bene il match per l'Aprilia, con Gjuci che al 9' calcia verso la porta: la palla arriva a Sebastianelli che da posizione ravvicinata mette però al lato. Al 17' ci prova Ceka da fuori area mentre al 37' Gjuci dal limite serve Zanchetta che si trova nella situazione ideale per mettere in rete la palla dell'1 a 0. Al 44' il primo episodio di rigore dubbio assegnato al Nola con giallo per Corelli: dal dischetto va Sparacello che batte Siani. Alla ripresa Mariotti ne cambia tre: dentro Silvestrini, Innocenti e Capuano per Siani, Battisti e Sebastianelli. Al 14' arriva il secondo rigore per il Nola, anche questa volta molto dubbio: Palmieri calcia e colpisce Ceka girato ma per l'arbitro è rigore, con secondo giallo per il terzino dell'Aprilia. Palmieri dal dischetto non sbaglia. Al 21' Capuano sfiora il pareggio e al 29' è il Nola che rischia l'autogol ma Zizzania para e salva tutto. Al 34' ancora Sparacello per la terza rete del Nola. Al 45’ Pezone ha un'occasione ma calcia alto sopra la traversa. Si chiude dunque 3-1 per il Nola il match della 23esima giornata. L'Aprilia resta a 27 punti.

APRILIA - NOLA 1-3

APRILIA Siani (1’st Silvestrini), Bordi (32’st Pezone), Del Duca, Zanchetta (11’st Travaglini), Gjuci, Murgia, Ceka, Battisti (1’st Innocenti), Grossi, Corelli, Sebastianelli (1’st Capuano) PANCHINA Paoloni, Pedone, Marianelli, Guarino ALLENATORE Passerini (sq. Mariotti)

NOLA Zizzania, Valerio, Sepe, Adorni (41’st De Martino), Russo, Piacente (33’st Lame), Gonzales, Staiano (43’st Marzuillo), Sparacello, Ruggiero (33’st Kean), Palmieri (24’st Cassandro) PANCHINA Landi, Lucarelli, D’Angelo, Franzese ALLENATORE Ferazzoli P.

MARCATORI Zanchetta 37’pt (A), Sparacello 45’pt rig., 34’st (N), Palmieri 14’st rig. (N)

ARBITRO Bellò di Castelfranco VenetoASSISTENTI Maroni di Fermo, Moretti di San Benedetto del Tronto