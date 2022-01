Aprilia-Nuova Florida rinviata nuovamente a data da destinarsi

Rinviata nuovamente la sfida tra Aprilia e Nuova Florida. La gara, inizialmente in programma per il 19 dicembre e poi rinviata - su richiesta della società ospite - al 12 gennaio 2022, sarà nuovamente positicipata. Questa volta la richiesta arriva dalla dirigenza pontina, costretta ad inoltrare domanda di rinvio per cause di forze maggiore. La partita, valida per la 15esima giornata di Serie D girone G, è stata dunque rinviata a data da destinarsi.

"La Lega Nazionale Dilettanti comunica che, a seguito della richiesta inoltrata dalla Società Aprilia, per cause di forza maggiore, la gara Aprilia - Nuova Florida, in programma mercoledì 12 gennaio 2022 e valida come recupero della 15ª giornata del girone G del Campionato di Serie D 2021/2022, è rinviata a data da destinarsi".