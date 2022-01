Aprilia-Nuova Florida 1-2: sconfitta per i ragazzi di Galluzzo

Il 2022 dell'Aprilia inizia con una sconfitta. Il Nuova Florida di Bussone passa al Ricci, continuando a dimostrarsi una squadra cinica e ben organizzata. Dopo i primi 10 minuti sostanzialmente equilibrati, all’11’ l’Aprilia si fa vedere avanti con Njambe che serve Milani con cross in mezzo che però viene allontanato dalla difesa ospite. Al 35’ passa in vantaggio il Nuova Florida con la rete di Contini arrivata sugli sviluppi di un calcio piazzato. Nella ripresa, dopo appena un minuto, ci prova Capparella, con la palla di poco al lato. Al 3’ Nuova Florida ancora pericoloso, con Capparella che colpisce la traversa. Al 4’ ci prova invece Corelli dalla lunga distanza: respinge Giordani in tuffo. All’11’ arriva il raddoppio del Nuova Florida con Trubiani che batte con freddezza Zappalà. Al 22’ l’Aprilia riapre il match con Falasca che batte Giordani da posizione ravvicinata. Gli ospiti comunque non mollano e al 32’ Moretti ci prova con Zappalà che lo ferma. Al 39’ occasione importante per i pontini: ad un passo dal pareggio Bernardini, che trova la respinta di Giordani. Nuova chance al 43’ con la sponda di Cruz per Njambe: palla di poco alta sopra la traversa. Non c'è più tempo, con la squadra di Bussone che porta a casa i 3 punti.

MARCATORI: Contini 35’ pt (N), Trubiani 11’ st (N), Falasca 22’ st (A)

APRILIA: Zappalà, Rosania, Succi, Falasca, Bernardini, Pezone (1’st Bianchi), Milani (24’st Pollace), Njambe, Ceka (17’st Cruz), Santarelli (8’st Vasco), Corelli. A DISP. Salvati, Pollace, Mbaye, Delli Colli, Proia, Talamonti. ALL. Galluzzo

NUOVA FLORIDA: Giordani, Moretti, Miola, Oliana, Malano, Capparella, Gambioli (27’pt Trubiani), Tamburlani, Vannucci, Contini, Persichini (24’st Cesaretti). A DISP. Bibbo, Scognamiglio, Menchinelli, Sidibe, Morelli, Balde, De Luca. ALL. Bussone

ARBITRO Ramondino di Palermo

ASSISTENTI Gentile di Isernia, Siracusano di Sulmona

AMMONITI: Succi, Trubiani Rec 2’pt, 4’st