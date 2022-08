Giorgio Pennacchi all'Aprilia: il comunicato

Ancora un acquisto per l'Aprilia, che ha annunciato di aver trovato l'accordo con il centrocampista classe 2003 Giorgio Pennacchi. Dopo l'ultima stagione con la Primavera del Pontedera, per lui un'esperienza con le Rondini. In passato il giovane ha militato anche nell'Urbetevere, Trastevere e nel Perugia.

Queste le sue prime parole: “Sono molto contento di questa nuova esperienza, la prima fra i grandi. Qui ad Aprilia penso di poter dare il massimo, vista soprattutto la stima che ho nel mister Olivera e il buon rapporto che sto instaurando con i compagni, anche con quelli di maggior esperienza. Penso che in questa società si possa crescere molto ascoltando i consigli del mister, uno dei motivi per il quale ho scelto questa Società. Spero di riuscire a dare il mio contributo e darò tutto per questa maglia. C’è già molta sintonia sia con i ragazzi giovani come me che con quelli più grandi, sono felice di essere qui”.