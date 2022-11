Aprilia, finalmente i 3 punti! Battuto il Real Monterotondo Scalo

Finalmente i 3 punti. L'Aprilia, contro il Real Monterotondo Scalo, mette a segno la seconda vittoria del proprio campionato si porta a 9 punti in classifica: permane l'ultimo posto, ma si tratta pur sempre di un primo passo per ripartire dopo un inizio di stagione disastroso, coinciso anche con il cambio in panchina. Dopo il pareggio contro il Tivoli nell'ultimo turno, i ragazzi di Mariotti tornano dunque a vincere. A passare in vantaggio, al 27', proprio i pontini con Innocenti. Al 36' però gli ospiti trovano il pari con Tilli su calcio di rigore, ma nel secondo tempo arriva la seconda rete per l'Aprilia, firmata da Pezone al 27' della ripresa. Un gol che permette dunque di festeggiare i 3 punti e ripartire dopo un periodo tutt'altro che positivo.

Aprilia - Scalo 2-1

27’pt Innocenti, 36’pt Tilli (rig), 27’st Pezone