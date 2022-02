Aprilia-Real Monterotondo Scalo 1-0: si torna alla vittoria!

Si torna alla vittoria in casa Aprilia! Nel 21esimo turno di campionato, in Serie D Girone G, la squadra di Galluzzo torna a vincere e lo fa contro il Real Monterotondo Scalo. In rete, al 35', Mannucci: un gol che basta per ottenere i 3 punti che mancavano ormai da dicembre. I pontini salgono a 31 punti in classifica in 20 gare (con una ancora da recuperare), e al momento occupano il nono posto che attualmente non basta per i playoff. Il campionato, però, potrebbe riservare ancora delle sorprese.

APRILIA CALCIO-REAL MONTEROTONDO SCALO 1-0

MARCATORE: 35' pt Mannucci