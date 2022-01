Aprilia, tutto pronto: si torna in campo dopo 45 giorni

Quarantacinque giorni dopo, si torna in campo. Tutto pronto allo stadio Quinto Ricci per la sfida tra Aprilia e Nuova Florida, valida per la 15esima giornata di Serie D Girone G. I pontini non disputano una gara ufficiale dal 12 dicembre scorso, giorno della sconfitta contro la Torres. Da quel momento, rinvii su rinvii e poi una pausa decisa dalla LND per permettere l'entrata in vigore del decreto che prevede il Green Pass rafforzato per gli atleti. Un lungo periodo di fermo, dunque, per i ragazzi di Galluzzo, che sono ora pronti a ricominciare da dove avevano lasciato. Dopo le ultime due sconfitte contro Torres e Arzachena, il club pontino vuole tornare alla vittoria per risalire la classifica: fino a poche settimane fa, infatti, l'Aprilia occupava saldamente le prime posizioni. La qualità dell'avversario è alta, così come le difficoltà della sfida in sé, soprattutto dopo il lungo stop. Galluzzo, però, non ha dubbi: l'obiettivo è solamente uno.