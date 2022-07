Aprilia, rinnovano Corelli e Bernardini

Due nuovi prolungamenti in casa Aprilia. Il club ha annunciato di aver trovato l'accordo per i rinnovi di Corelli e Bernardini, che rimarranno anche nella stagione 2022/2023. Il difensore classe 2001 Gabriele Corelli e il centrocampista classe 2002 Giovanni Bernardini hanno dunque firmato per un ulteriore anno di contratto.

Queste le parole di Corelli: “Sono molto contento della fiducia data dalla Società per l’ennesimo anno e non vedo l’ora di cominciare questa nuova stagione. Gli obiettivi che ci poniamo sono sicuramente fare bene e un piazzamento migliore dello scorso anno. Avendo giocato insieme con il mister Olivera so che tipo di calcio vuole e si avvicina molto alla mia idea quindi ci toglieremo le nostre soddisfazioni. Forza Aprilia!”.

Il centrocampista Bernardini ha dichiarato: “Sono contento di indossare ancora questa maglia, speriamo in questo quarto anno insieme di migliorare il risultato della passata stagione. Per quanto riguarda Ruben Olivera già quando abbiamo giocato insieme era un grandissimo giocatore e una grandissima persona, da allenatore riuscirà sicuramente a migliorarci sia come singolo sia come gruppo squadra per toglierci più soddisfazioni possibili”.