Aprilia, Ruben Olivera è il nuovo allenatore

Dopo l'addio a Galluzzo, l'Aprilia ha annunciato di aver trovato l'accordo con Ruben Olivera. Il tecnico ha indossato la maglia delle Rondinelle nella stagione 2018/2019 e poi nuovamente in quella 2020/2021. L'ex Juve conosce dunque molto bene l'ambiente e questo rappresenterà un ulteriore stimolo per far bene nella sua prima esperienza in panchina. Il comunicato del club: "L’Aprilia Calcio è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo per la stagione 2022/2023 con Ruben Olivera che sarà il nuovo allenatore della prima squadra. Ufficiali, insieme a lui, anche il secondo Pino Selvaggio ed il preparatore atletico Maurizio Miele".