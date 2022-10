Aprilia, salutano anche il viceallenatore, il preparatore dei portieri e il match analyst

Altri addii in casa Aprilia. Dopo la dura sconfitta di domenica scorsa contro la COS, salutano Cristalli, viceallenatore, Compagnone, preparatore dei portieri e Tuttoilmondo, match analyst. La nota ufficiale: "L’Aprilia comunica ufficialmente, per quel che riguarda la prima squadra, l’esonero di Stefano Cristalli (allenatore in seconda), di Benedetto Compagnone (preparatore dei portieri) e di Andrea Tuttoilmondo (Match Analyst). La Società li ringrazia per l’operato svolto augurando loro le migliori fortune umane e professionali".