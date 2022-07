Aprilia, arriva l'ex Roma Sammartino

Ancora un innesto per l'Aprilia, che oggi ha ufficializzato l'arrivo di Massimo Sammartino, terzino sinistro ex Roma, con un passato nelle giovanili e nella Primavera. Per lui in carriera anche alcune panchine con la prima squadra in Serie A. Reduce dalle esperienze tra Gibilterra, Galles e Malta, il giocatore andrà a rinforzare la rosa delle Rondini.

Il comunicato ufficiale: "L’Aprilia è lieta di annunciare di aver trovato l’accordo per la stagione 2022/2023 con il terzino sinistro classe 1995 Massimo Sammartino, in arrivo dopo le esperienze maturate all’estero (Gibilterra, Galles e Malta) ed in C con la Pistoiese. In carriera Sammartino è cresciuto per ben 10 anni nella Roma raggiungendo la Primavera giallorossa di Alberto De Rossi e per poi fare qualche panchina in Serie A con Rudi Garcia".