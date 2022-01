Serie C femminile, Aprilia sconfitta dalla Res Roma

Brutta sconfitta per l'Aprilia femminile nella 15esima giornata di campionato. Il club pontino, impegnato nel campionato di Serie C, nel girone C, è stato sconfitto duramente dalla Res Roma. Le capitoline si sono imposte in casa delle avversarie con il risultato di 6 a 0. Ad aprire le marcature è stato un autogol. A seguire doppietta di Palombi e gol di Nagni, Manca e Coluccini. Sconfitta dura per le biancazzurre, che arriva dopo 4 risultati utili consecutivi e 3 vittorie consecutive. Sono 20, in classifica (in 12 gare) i punti guadagnati dalle ragazze di Fabio Calabresi, che dal suo approdo in panchina ha fatto molto bene. Un piccolo stop, quello odierno, che non bloccherà di certo un percorso di crescita già ben avviato. Nel mirino delle ragazze pontine, ora, ci sono i tre recuperi da disputare.