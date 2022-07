Aprilia, ufficiali gli allenatori del settore giovanile

Giorni di annunci in casa Aprilia, con tanti innesti per la Prima Squadra ma anche importanti novità per quanto riguarda le giovanili. Ecco allora che è tempo di conferme e nuove firme anche per quanto riguarda le Under, con "una programmazione che vuole essere curata sempre nei minimi dettagli", come spiega il club stesso. Parlando infatti del settore giovanile, la società pontina ha ufficializzato gli allenatori che guideranno i ragazzi delle Rondini. Il responsabile sarà Luca Ripa, coadiuvato dal Dg Marco Angelocore: i due hanno scelto Gianluca Guarriello Gianluca per l'Under 15 Elite, Stefano Volpe per l'Under 19 Nazionali, Giuseppe Lopez per l'Under 16, Carlo Graziano per l'Under 17 Elite e Roberto Tariciotti per l'Under 14 Elite. Il club promette: "La stagione calcistica 2022/2023 è già iniziata, le rose si vanno componendo giorno dopo giorno e l’agonistica dell’Aprilia è pronta ad essere protagonista di un percorso di crescita che possa portare i giovani ragazzi ad avere come obiettivo l’arrivo in prima squadra".