Aprilia, finale di campionato alla ricerca dei playoff. Ma le inseguitrici...

La stagione dell'Aprilia è stata di alti e bassi. Dopo un buon inizio di stagione, la squadra pontina ha subito una flessione con una serie numerosa di gare senza vittorie. Con la primavera, è tornata anche la buona sorte: nelle ultime 10 gare, 5 vittorie, 3 sconfitte e 2 pareggi per il club, che può ancora sognare un posto nei playoff. Attualmente la squadra di Galluzzo occupa l'ultimo posto disponibile per giocarsi l'obiettivo più grande, ma le inseguitrici sono a ridosso e hanno gare in meno. Se infatti il club pontino ha giocato tutte le 30 gare ed è a 48 punti, l'Afragolese segue sempre a 48 ma con due gare in meno. C'è poi il Cynthialbalonga, che di punti ne ha 47 e l'Ostia mare a 46: entrambe hanno giocato 29 gare e dunque devono recuperarne ancora una. Sono tante, quindi, le squadre che potrebbero superare l'Aprilia, ma mancano ancora quattro partite da calendario: tutto può ancora succedere.