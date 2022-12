Serie D girone G: il programma della 14esima giornata

Dopo la vittoria contro il Real Monterotondo Scalo, l'Aprilia scende in campo per la 14esima giornata di Serie D girone G. Il club di Mariotti, nell'anticipo del sabato, sfida l'Arzachena in Sardegna. Un'occasione preziosa per continuare a racimolare punti e a scalare la classifica, vista la difficile situazione.

Sabato 3 dicembre

Ore 14.30

Arzachena - Aprilia

Domenica 4 dicembre

Ore 14.30

Atletico Uri - Angri

Casertana - Portici

Cassino Calcio - Sorrento Calcio

Lupa Frascati - COS Sarrabus Ogliastra

Pomezia Calcio - Ilvamaddalena

Real Monterotondo Scalo - Paganese

Tivoli Calcio - Nola

Vis Artena - Palmese