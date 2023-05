Aprilia, non basta il ko del Pomezia: biancocelesti in Eccellenza

Il Nola batte 5 a 2 il Pomezia, regalando all'Aprilia la possibilità di evitare la retrocessione diretta in virtù dei punti in classifica. La squadra di Mariotti, però, non supera l'ostacolo Vis Artena e porta a casa un solo punto che non basta a raggiungere i playout e ad evitare dunque la retrocessione. Finisce infatti 2 a 2 al Comunale di Artena con la doppietta di capitan Del Duca e le reti di Odianose per i romani, che prima raggiungono l'Aprilia a fine primo tempo con il rigore siglato al 44', in risposta al gol delle Rondini al 37', e poi al 25' del secondo tempo si portano avanti. Inutile la rete dei pontini al 31', che regala solo un quarto d'ora di speranza a Mariotti ma non i tre punti. Termina dunque così l'annata deludente dell'Aprilia in Serie D: con i pontini, a 34 punti, retrocede anche il Pomezia. Il Nola raggiunge invece i playout.

Vis Artena - Aprilia 2-2

Marcatori: 37’pt, 31’st Del Duca (A), 44’pt rig., 25’st Odianose (V)